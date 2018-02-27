Послы стран G7 призвали Верховную Раду к скорейшему назначению главы НБУ

Послы стран "Большой семерки" G7, призывают Верховную Раду в кратчайшие сроки назначить нового главу Национального банка Украины. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном в микроблоге Twitter канадского председательства группы поддержки послов "Большой семерки".

"Мы призываем к безотлагательному процессу избрания главы НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", - говорится в заявлении.

Група Послів "Великої сімки" сподівається на довгоочікуване призначення Голови НБУ @NBUkraine pic.twitter.com/SntfipclWf - G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 27, 2018

Послы подчеркнули, что назначение главы Нацбанка имеет решающее значение для сохранения институционной целостности центрального банка.

Кроме того, поясняют послы, НБУ играет важную роль в поддержке макроэкономической стабильности. В связи с этим, сильное и независимое руководство центрального банка является необходимым условием поддержки экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что назначение главы Национального банка Украины будет приоритетным вопросом текущей пленарной недели Верховной Рады.