Посол ЕС указал слабые и сильные стороны в выполнении Украиной соглашения об ассоциации

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли во вторник представил отчет "Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года"

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что в ходе презентации он рассказал, в каких сферах Украина сильнее всего отстает от плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а в каких направлениях достигла прогресса.

"Уже три года прошло, и в некоторых секторах мы опаздываем. В частности, нам необходимо приложить особые усилия, чтобы догнать... таможенные вопросы, налогообложение, транспорт, создание рабочих мест. До этого момента мы не смогли выполнить все наши обязательства в соответствии с расписанием", - заявил посол в частности.

Мингарелли указал, что необходимо добиться полного вовлечения парламента в процесс реформ. "Всем известно, что есть большое количество законопроектов, которые по любым причинам не принимаются быстро и блокируются в Раде", - констатировал дипломат.

Вместе с тем посол отметил прогресс в сфере экологии, энергетики, санитарных и фитосанитарных требований, а также в сфере защиты прав потребителей.

Напомним, президент Петр Порошенко 20 ноября заявил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имплементировано на 15%.

СА вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года, но большая часть договора действовала и раньше, так как он частично вступило в силу еще с 1 сентября 2014 года, а ее торговая часть временно применялась с 1 января 2016 года.

Согласно документу, до 2025 года Украина должна имплементировать около 350 актов европейского законодательства.