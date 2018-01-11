Посол ЕС: В Украине срочно должен быть создан Антикоррупционный суд

В Украине необходимо срочно создать Антикоррупционный суд. Об этом в эфире "Украинского радио" 10 января заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

Дипломат отметил, что коррупция все еще остается очень серьезной болезнью, от которой страдает украинское общество, единственно возможный выход - создание Антикоррупционного суда и улучшения работы уже созданных антикоррупционных органов.

"Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", - заявил Мингарелли.

По словам представителя ЕС, сейчас необходимо, чтобы НАПК получило необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Кроме того, по его мнению, нужно отменить декларирование доходов общественных активистов.

"Понятно, что борьба с коррупцией - это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени", - подчеркнул Мингарелли.

Дипломат считает, что в Украине "идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом".

InfoResist.org