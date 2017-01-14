Посол ЕС заявил, что безвиз для Украины будет

Европейский союз в феврале-марте должен официально одобрить механизм временного приостановления безвиза с третьими странами. Такое заявление сделал председатель представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Радио Свобода.

По словам дипломата, после этого Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент приступят к переговорам по отмене виз для украинцев.

"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, выдвинутые ЕС", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он пояснил, что Грузии безвизовый режим предоставят раньше, чем Украине, ведь данный процесс с этой страной начался раньше.

"Решение по Грузии приняли несколько раньше, но в этом нет какого-то политического подтекста. По сути, нет никаких проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и что украинцы должны путешествовать на короткие сроки в ЕС без виз", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что правительство больше не будет прогнозировать, когда Европейский союз предоставит Украине безвизовый режим.

