Посол Франции встречала наших заложников вместе с Порошенко

Президент Петр Порошенко под Краматорском в Донецкой обл. встретил освобожденных из плена боевиков украинцев, трансляцию вел телеканал " 112 Украина".

Вместе с президентом заложников встречали министр обороны Степан Полторак, омбудсмен Валерия Лутковская, народный депутат Ирина Геращенко, посол Франции Изабель Дюмон.

"Тут приехали вас встречать и министр обороны, и наши партнеры по "нормандскому формату" - посол Франции, представитель посольства Германии. Именно усилиями Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, большой нашей команды, стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами. Я попросил, чтобы вам предоставили вертолеты, - все будут отвезены в Харьков, через час - самолет в Киев, где вас встречают родные, огромное количество киевлян, украинцев", - сказал Порошенко.

Также Порошенко в Facebook отметил, что Украина продолжит бороться за каждого заложника.

"Освобождение заложников, безусловно, одно из главных событий года для всей Украины. Украина никогда не покидала и не покинет своих граждан", - заявил Порошенко.

Все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты, президент будет лететь вместе с ними, сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Вячеслав Цеголко в Facebook.

"Здесь (место в целях безопасности назвать не могу) все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты (Президент полетит вместе с ними). В Харькове все вместе мы пересядем на самолеты и отправимся в Киев (Борисполь)", - заявил Цеголко.

Напомним, Украина передала боевикам 237 человек.



Источник: focus.ua