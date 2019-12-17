Посол Франции заявил о необходимости изменения минских соглашений

Французский посол заявил, что соглашения по Донбассу нуждаются в пересмотре Интерфакс-Украина 17.12.2019 09:23:44

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что минские договоренности по урегулирования конфликта на Донбассе необходимо прояснить по последовательности выполнения их пунктов.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - заявил Понсен.

При этом он заверил, что заключенные в Минске соглашения продолжают оставаться основой для прекращения боевых действий на Донбассе.

Посол считает, что предложения по уточнению текста договоренностей могут делать все стороны переговоров.

Он сказал, что цель минских соглашений - возвращение территорий Донбасса под контроль Украины мирным путем, а путь к ней будет определен в ходе переговоров и работы дипломатов Украины и Российской Федерации.

Владимир Зеленский заявил, что выполнение минских договоренностей в предложенной Россией последовательности станет ошибкой.

После "нормандского саммита" Ангела Меркель указала на необходимость адаптации минских договоренностей под сегодняшние реалии, но глава Кремля Владимир Путин не поддержал эту идею.

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Напомним, ранее представитель РФ в ТГК Борис Грызлов заявил, что Кремль возмущен намерением Украины внести изменения в минские договоренности.

Как сообщал портал "Хвиля", на "нормандском саммите" Владимир Путин заявил, что не поддерживают позицию президента Украины по территориям Донбасса.

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