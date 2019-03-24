Посол Йованович записала обращение к украинцам перед выборами 31 марта

Посол США в Украине Мари Йованович записала видеообращение к украинцам в преддверии выборов главы государства 31 марта. Йованович призвала избирателей не игнорировать их и внести свой вклад в развитие украинской демократии.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах президента Украины, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от них действий", - подчеркивает посол.

В своем обращении, опубликованном на странице американского посольства в Facebook, Мари Йованович напоминает о том, что дипломаты вынуждены "служить любому, кого выберут наши соотечественники".

В этом контексте дипломат вспомнила о своей карьере при президентах США Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе, пояснив на этом примере один из принципов демократии.

"Президент Обама назначил меня на должность посла в Украине. И после выборов 2016 года в США я продолжила работать на этой должности, но теперь я развиваю и провожу политику президента Трампа и его администрации. Это и есть один из признаков настоящей демократии - после выборов и после переизбрания действующего президента, и с приходом нового, граждане объединяются и выказывают свою поддержку государству и воле избирателей", - отметила Йованович.

Посол США также напомнила о том, что Соединенные Штаты поддерживают украинцев в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов. И призывают власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию.

Напомним, президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Шестеро из них заявили о том, что снимают свои кандидатуры в пользу других кандидатов.