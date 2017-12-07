Посол Канады предупредил Украину о финансовых последствиях из-за ситуации с НАБУ

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявил о возможных последствиях для международной экономической поддержки Украины из-за сложившейся ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро.

"Не поддерживаю. Именно независимость была и является краеугольным камнем НАБУ. (С этим связана, конечно, и большая ответственность, подкрепленная профессиональным аудитом.) А вытаскивать краеугольный камень имеет последствия для структуры международной экономической поддержки Украины", - написал Ващук в Twitter.

Не підтримую. Саме незалежність була і є наріжним каменем @nab_ukr. (З цим пов'язана, звісно, і велика відповідальність, підкріплена професійним аудитом.) А витягати наріжний камінь має наслідки для структури міжнародної економічної підтримки України. https://t.co/HWMFook4cQ - Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 грудня 2017 р.

Напомним, 6 декабря лидеры парламентских фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали в Верховной раде проект закона No7362, который позволяет увольнять руководителей НАБУ, САП, НАПК и ГБР решением парламента. Согласно действующему законодательству, обязательным условием увольнения, в частности, директора НАБУ являются негативные выводы аудита ведомства.

Законопроект был зарегистрирован на фоне заявлений США, Европейского Союза и Британии о недопустимости ослабления украинских антикоррупционных органов, в первую очередь, НАБУ.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила о том, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке подкупа заместителя главы ГМС Дины Пимаховой.

Позже в НАБУ заявили о том, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности незаконно вмешались и сорвали спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что считает обвинение в адрес задержанного детектива НАБУ обоснованным.

В Госдепе США раскритиковали спецоперацию Генеральной прокуратуры Украины против НАБУ. В частности, государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил о том, что "Украина теряет свою душу", прибегая к подобного рода действиям.