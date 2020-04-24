Посол Пайфер: Аналітично важко розгледіти важелі України для повернення Криму

Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів в Україні у 1998 - 2000 роках та старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер вважає, що Україні варто насамперед продовжувати дотримуватися західного курсу. Під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму "Війна Росії проти України: як приборкати агресора та встановити мир" посол припустив, що у відносинах з НАТО Україні зараз складно побачити найближчу перспективу навіть для Плану дій щодо членства.

"Але це не означає, що НАТО чи Україна мають відмовитись від цього. Це має залишатись довгостроковою метою, якщо це залишається прагненням Києва. І саме Сполучені Штати можуть відіграти роль, аби зберігати цю ідею на порядку денному. Думаю, що влада США досить добре справилася з цим", - сказав посол Пайфер

Щодо мирного процесу, посол Пайфер повторив тезу посла Джона Гербста, що "Мінськ" не досяг успіху.

"Але доки "Мінськ" нічим замінити, Україні, напевно, варто його залишити в дії. Адже "Мінськ" є основою санкцій Європейського Союзу проти Росії. Навряд, чи ви хочете, щоб це змінилося. Також, на мою думку, "Мінськ" дає змогу, аби канцлер Ангела Меркель та її французький колега були й далі залученими у процес. Вважаю, що Меркель досягла успіху в тому, аби забезпечити єдність дуже розділеного Європейського Союзу у питанні продовження санкцій", - сказав американський дипломат.

Він також вважає, що Європейський Союз добре впорався з продовженням санкцій проти Росії. Тому в подальшому мирному процесі треба взяти "Мінськ" за основу і розбудувати його, а не просто замінити, підкреслив посол Пайфер.

"Вважаю, що українська влада впродовж останніх шести років фокусувалася на Донбасі, оскільки саме там щотижня помирають українці. І, певною мірою, можна розділити проблеми, тому що я бачу шлях, яким Україна може відновити суверенітет в Донбасі. Це набагато легше, ніж відновлення суверенітету в Криму. Очевидно, що Росія хоче Крим. Росія не просунулась далі в анексії інших частин Донбасу. У питанні Донбасу важливо зрозуміти підрахунок Кремлем своїх виграшів та втрат. Переконаний, що Кремль використовує Донбас як механізм дестабілізації Києва, щоб відволікти його увагу від реальних проблем реформ, на яких Україна має зосереджуватися. Але я не думаю, що Росія насправді хоче відібрати Донбас. Тому питанням є, як змінити ці плани, - ось де ми маємо знайти механізм, щоб у Кремля було більше втрат", - додав дипломат.

Але посол Пайфер більш оптимістичний, аніж Курт Волкер та не думає, що зараз Путін у зручному становищі.

"Повернімося до січня, у Путіна були великі плани на весну. У нього мала відбутися зміна Конституції, мав бути референдум, який би це підтримав, і в нього відкрилась би можливість бути президентом до 2036 року. Мав бути величезний парад 9 травня, який він би використав для підкріплення своїх позицій. Усього цього зараз немає. Він стикнувся з економікою, яка за даними МВФ, скоротиться цьогоріч на майже 6 відсотків. Ціна на нафту Urals у Європі, я сьогодні вранці перевірив, становить 21 долар за барель. Вчора ціна на нафту була навіть негативною. Росія досягла угоди із Саудівською Аравією, щоб зменшити видобуток на 10 мільйонів барелів нафти в день. Це крок у правильному напрямку, але необхідне зниження на 25 мільйонів барелів. І на початку травня уже буде ніде зберігати нафту", - підкреслив посол Пайфер.

Путін може зрозуміти, що ситуація з економікою в його країні стає дедалі важчою, вважає дипломат. Він висловив надію, що збільшення втрат для російської економіки допоможе змінити хід думок у Москві.

"Щодо Криму, вважаю, що це більш довготривала проблема. Складно побачити, які важелі є в України, аби повернути Крим. Але це аналітичне судження. Політично - це питання повинно бути складовою політики Сполучених Штатів і Заходу: продовження невизнання незаконної анексії Криму Росією та продовження санкцій, пов'язаних із російським захопленням Криму", - резюмував посол Пайфер.

Нагадаємо, що у п'ятницю відбулась онлайн-дискусія 13-го Київського безпекового форуму, під час якого учасники обговорять проблеми миру та безпеки. У фокусі розмови будуть головні проблеми захисту України від російської агресії, відновлення територіальної цілісності та встановлення довгострокового миру в Східній Європі. Серед учасників дискусії, оналайн- трансляцію якої веде ZN.UA, високопоставлені американські, українські державні діячі та дипломати.