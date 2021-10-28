Посол США підняла тост за євроатлантичну інтеграцію України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на міжнародній конференції "Одеські дебати" підняла тост за трансатлантичну єдність на підтримку України та закликала відштовхувати дестабілізуючу поведінку Росії.

Про це повідомило посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Давайте відштовхнемо фальшиві наративи і дестабілізуючу поведінку Росії та залишимося об'єднаними та рішучими у гарантуванні права всіх країн в Європі щодо визначення власних шляхів зовнішньої політики та власних альянсів. Україна однозначно обрала свій шлях - євроатлантичну інтеграцію. За трансатлантичну єдність на підтримку України!", - сказала Квін.

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО, що відбувся у червні поточного року в Брюсселі, підтвердив перспективу євроатлантичної інтеграції для України і Грузії, коли ці країни будуть готовими до такого кроку і коли буде досягнута політична згода щодо такого членства між усіма членами Альянсу.