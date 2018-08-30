Посол Украины в Канаде: У нас в разработке есть несколько очень важных контрактов по оружию, в том числе, о закупке снайперских винтовок с хорошей дальностью поражения

С Канадой у нас в разработке есть несколько очень важных контрактов по оружию. Один из них сейчас фактически на финишной прямой.

Об этом сообщил Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что речь идёт о закупке снайперских винтовок с хорошей дальностью поражения, которые очень нужны нашим военным. Я очень рассчитываю, что в ближайшие дни формальная процедура будет завершена, сейчас контракт находится на стадии подписания экспортной лицензии... Это результат принятого в конце прошлого года решения канадского правительства включить Украину в перечень тех государств, в которые разрешена поставка автоматического стрелкового оружия".

Посол также отметил, "в целом, если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то необходимо отметить наличие побратимства между нашими военными. Нам очень помогает взаимопонимание и физическое присутствие канадских военных здесь, в Украине".