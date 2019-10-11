Посол Украины в США будет назначен в ближайшее время, - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что на должность посла Украины в США будет назначен дипломат, хорошо знающий Соединенные Штаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Человек выбран. Человек опытный. Человек дипломат. Думаю, что в ближайшее время назначим", - сказал Зеленский в ходе продолжающегося более 12 часов пресс-марафона в Киеве.

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.