Посол Великобритании в Украине: "Ваша безопасность - это безопасность Европы"

Безопасность Украины является приоритетной во внешней европейской политике, поскольку безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Об этом 24 июля заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании "DUNCAN", передает пресс-служба Минобороны.

"Украина для нас в сфере внешней политики является приоритетом. Потому что ваша безопасность - это безопасность Европы, и это наша безопасность", - сказала посол.

Поскольку вместе с фрегатом ВМС Турецкой Республики "YILDIRIM" в Одессу прибыл британский эсминец "DUNCAN", Гоф назвала это событие "признаком сотрудничества" между Украиной и Великобританией.

"Это показывает поддержку со стороны Великобритании", - подчеркнула она.

Напомним, с 24 по 27 июля в порту Одессы продолжается визит в Украину Постоянной военно-морской группы НАТО No 2 (SNMG2) в составе эсминца "DUNCAN" и фрегата ВМС Турецкой Республики "YILDIRIM". Поход возглавляет коммодор Джеймс Морли. В ходе визита американские и турецкие военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа "PASSEX".