Посольства країн ЄС продовжують свою роботу в Києві - голова представництва Євросоюзу

Усі посольства країн - членів Європейського союзу, розташовані у Києві, продовжують свою роботу у столиці України. Про це 14 лютого після зустрічі послів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив у Twitter голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"Повна підтримка України у цій ситуації військового, економічного і психологічного тиску Росії. Усі посольства країн - членів ЄС й надалі діють у Києві", - написав він.

11 лютого низка країн, зокрема США, закликали своїх громадян терміново покинути Україну через імовірну ескалацію.

Зеленський заявив 12 лютого, що влада розуміє ризики, але, на його думку, в інформаційному просторі зараз надто багато інформації щодо ймовірного вторгнення РФ в Україну, яка провокує паніку.

Американські дипломати, які залишаються в Україні, переїжджають працювати у Львів. Рішення про переїзд ухвалили терміново як відповідь на зміну оцінювання безпекової ситуації. Переїзд за даними джерела "Української правди" відбувався 13 лютого.

14 лютого Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві назвав великою помилкою переїзд посольств західних країн із Києва до Львова чи інших міст на заході країни.