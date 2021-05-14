Посольства України та США працюють над організацією зустрічі президентів - Маркарова

Українське посольство в Вашингтоні, так само як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Укрінформ.

"Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час - ред.) Джо Байдена в Україну", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

"Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", - констатувала Маркарова.

5 Канал

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