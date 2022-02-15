Посольства всіх країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас

Усі посольства країн-членів Євроспільноти, які розміщуються в Києві, продовжують працювати у столиці України.

Про це повідомив у твітері керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.

"Повна підтримка для України у цій ситуації військового, економічного та психологічного тиску з боку Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві", - написав Маасікас.

Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.