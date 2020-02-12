Посольство США поблагодарило Богдана и надеется на прочное партнерство с Ермаком

Посольство США в Украине поблагодарило бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана за сотрудничество и надеется на прочное партнерство с его преемником Андреем Ермаком.

Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего прочного партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в посте.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.