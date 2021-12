Посольство США повідомило про політичні мотиви у справі проти Порошенка

Посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Підозра" Порошенку містить численні порушення - Ярема У Посольстві США наголосили на неприпустимості політичного переслідування лідера опозиційної партії.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - йдеться на сторінці Посольства у Twitter.

Як відомо, раніше з'явилась подібна заява Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.

I am following the charges brought against @poroshenko closely. It's vital that law enforcement agencies and the judiciary tackle this case, like any other, independently, impartially and professionally, ensuring fairness and respect for due process.

Раніше секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов заявив, що чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс, так само як і всі попередні.

Влада Зеленського перетнула "червоні лінії": Порошенко прокоментував чергову сфальсифіковану підозру Слід зауважити, що у тексті чергової підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п'ятому президенту України, Петра Порошенка переплутали з Володимиром Зеленським.

Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Ростислав Павленко погодився зі словами Олександра Турчинова та заявив, що справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка розсиплеться, як усі попередні, та підкреслив, що це просто відвертання уваги від реальних проблем.

Крім того, народний депутат від фракції "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що оголошення підозри - це реакція на зменшення відстані між Зеленським та Порошенком у президентському рейтингу.