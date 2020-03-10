Поспешная смена Зеленским правительства вызвала недоверие международных инвесторов к Украине - Елисеев

Резкая смена правительства президентом Зеленским уже вызвала негативные последствия для Украины и недоверие международных инвесторов.

Об этом написал советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в блог "Дипломатия Зеленского начале марта: плюсы и минусы" на LB.ua, передает пресс-служба партии "ЕС".

"Поспешная смена Правительства Гончарука и ключевых реформаторов, в том числе в сфере антикоррупционной политики, подорвала доверие международных инвесторов к Украине и ее долгосрочных еврооблигаций, а следовательно угрожает макроэкономической стабильности нашего государства", - отметил он.

Дипломат также отметил, что американский инвестиционный банк Могдап Stanley уже изменил рейтинг долговых обязательств Украины в валюте на "неблагоприятный" и посоветовал клиентам рассмотреть возможность продажи украинских еврооблигаций в связи с угрозой торможения реформ и неопределенностью относительно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"И хотя премьер-министр подтвердил готовность к конструктивному сотрудничеству с МВФ, а новоназначенный министр финансов Украины провел первую встречу с постоянным представителем МВФ в Украине, наши международные финансовые партнеры отныне будут оценивать политику Зеленского по реальным делам", - подчеркнул Константин Елисеев.

По его словам, настоящим тестом для нового правительства станет решение вопроса о невозможности возвращения национализированного Приватбанка бывшему владельцу-олигарху.

Беспокойство вызвал и очередной информационный вброс со стороны новоназначенного премьер-министра Украины Шмыгаля о необходимости возобновления поставок воды в Крым.

Елисеев отметил, что, несмотря на быструю реакцию представительства президента Украины в Крыму и заверения, что вода не будет подаваться до полной деоккупации полуострова, обеспокоенность относительно неизменности позиции Зеленского в этом вопросе остается очень острой.

"Учитывая кризисную ситуацию на Крымском полуострове с поставкой воды для сельскохозяйственных, промышленных и военных нужд, очевидно, что Россия постарается обеспечить решение "водного вопроса" во время переговоров с командой Зеленского как часть "пакета" мирных договоренностей", - считает он.

Прямий канал

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