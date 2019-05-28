Потенциальные кандидаты в депутаты уже начали раздавать "гуманитарную помощь" - КИУ

Комитет избирателей Украины в первые дни избирательной кампании в Верховную Раду зафиксировал массовую раздачу гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов. Такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях. Как правило раздача товаров осуществлялась от имени благоднійних фондов, связанных с народными депутатами.

В частности, 24 мая в Луганской области в городе Северодонецк в пакетах с символикой партии "Наш Край" гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Сергея Шахова.

В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата-мажоритарщика Геннадия Чекиты, который входит во фракцию "БПП". Набор включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь, а также лист с изображением народного депутата.

В Житомире 25 мая по инициативе и в присутствии народного депутата Борислава Розенблата открыли инклюзивную спортплощадку. При этом местные СМИ отмечают, что площадка установлена за средства государственной субвенции, хотя на нем размещена надпись: "Спортивный инклюзивный площадку установлен по инициативе народного депутата Борислава Розенблата".

В тот же день в Коростене при поддержке Благотворительного фонда Сергея Пашинского (партия "Народный фронт") ко дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей, а участникам раздавали призы от фонда.

"Несмотря на то, что такие действия юридически не являются подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, однако подобная деятельность является не добродетельной", - заявили в КИУ и призвали потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая в Украине стартовала предвыборная кампания. ЦИК открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины и партий, которые собираются баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Выдвижение депутатов партиями заканчивается за 40 дней до дня голосования - 10 июня, а подача документов для регистрации заканчивается 20 июня. Сняться с выборов можно будет до 30 июня. По материалам: Комитет избирателей Украины