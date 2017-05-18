Потери из-за депортации жителей Крыма в 1944 году составили почти 58 тыс. человек

Институт демографии и социальных исследований предоставил Генеральной прокуратуре Украины экспертное заключение относительно показателей насильственного выселения крымскотатарского и других народов из АР Крым в 1944 году в рамках уголовного дела о преступлениях советской власти. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины во время встречи с лидерами крымских татар по поводу 73-й годовщины депортации, передает корреспондент УНН.

"Копия заключения эксперта с соответствующими подписями, свидетельствующая - насильственное переселение крымских татар и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районов РСРС: Узбекской ССР, Казахской ССР в 1944 году совершено представителями органов государственной власти СССР привело к частичному физического их уничтожения", - зачитал заключение Ю.Луценко.

По его словам, в экспертном заключении указано, что прямые демографические потери на тот момент значительно превысили естественный в то время уровень смертности.

"Составляли (демографические потери - ред.) всего 57 900 человек, в том числе крымские татары - 49 200 человек, греки - 3300 человек, болгары - 2800 человек, армяне - 2300 человек, немцы - 300 человек. В общем сверхсмертность составляет 25% численности этих народов на начало депортации, что превышает соответствующий показатель потерь вследствие голодомора и Второй мировой войны", - сказал Ю.Луценко.

Также, по его данным, в экспертном заключении говорится о том, что демографический потенциал народов был также подорван из-за значительного сокращения рождаемости.

"Дефицит рождения, это означает косвенные демографические потери, составлял всего 92 200 родившихся, в том числе среди крымских татар более 80 тыс., греков около 5 тыс., болгар около 4 тыс., армян - 3 тыс., немцев 300. В общем дефицит рождений через искусственно созданные условия составляет 40% численности этих народов на начало депортации", - заявил Ю.Луценко.

Полученные результаты, по данным Ю.Луценко, свидетельствуют, что трагические события, связанные с тотальной депортацией крымских татар, болгар, армян, греков и немцев в 1944 году и последующим насильственным содержанием их в местах изгнания "были одним из широкомасштабных преступлений советского режима".

Напомним, сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.