Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" точно існує - Єрмак

Наразі існує потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" для затвердження плану подальших дій, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" точно існує. Домовленості в Парижі дали можливість звільнити значну частину полонених, а згодом було забезпечено й режим припинення вогню. "Нормандська" зустріч потрібна, зокрема, і для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод", - наголосив Єрмак у своїй колонці у виданні "Українська правда".

Він зазначив, що за рік, який минув з останньої зустрічі в Парижі, ситуацію на Донбасі вдалося принципово змінити - зокрема досягнуто першого за роки війни тривалого перемир'я.

"Наразі потрібно виробити спільний план на рівні політичних радників лідерів "нормандського формату" та затвердити його вже на рівні керівників держав "нормандської четвірки", - наголосив Єрмак.

"Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю", - наголосив він.

Єрмак упевнений, що загалом за рік ситуація на Донбасі принципово змінилася.

Серед головних досягнень минулого року він відзначив тривале перемир'я в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Також, нагадав Єрмак, було перезавантажено роботу Тристоронньої контактної групи: до складу української делегації ввійшли члени уряду та парламенту.

Він нагадав, що в політичній підгрупі ТКГ триває робота над законопроектом щодо імплементації "формули Штайнмаєра".

"Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень", - наголосив Єрмак.

Також покращилися умови для жителів тимчасово окупованих територій, які перетинають лінію розмежування, - на нових КПВВ вони можуть отримати адміністративні послуги, соціальну підтримку й медичну допомогу. Крім того, збільшилися можливості абітурієнтів з ОРДЛО щодо вступу до українських вищих навчальних закладів.

Єрмак наголосив на важливості гарантування безпеки цивільного населення обабіч лінії розмежування і нагадав, що за рік було погоджено чотири нові ділянки розведення сил і 20 ділянок для розмінування.

"Потрібно прискорити обмін утримуваними особами. Ще в липні українська делегація передала свої узгоджені списки для чергового обміну. Окрім цього, має бути виконана домовленість про допуск на тимчасово окуповані території представників Червоного хреста", - наголосив він.

Також Україна забезпечила роботу всіх пропускних пунктів, зокрема, відкрила два нових, тоді як інша сторона блокувала їх зі свого боку.

"Ми повернули у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму. Організовуємо діяльність Кримської платформи, яка зосередить державні зусилля і міжнародну співпрацю на виконанні завдання з повернення нашого півострова", - наголосив керівник Офісу президента.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/