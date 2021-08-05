Повернення Донбасу на 90% залежить від Путіна - Зеленський

Президента України Володимир Зеленський вважає, що на сьогоднішній день повернення Донбасу на 90% залежить від президента РФ Володимира Путіна. Це повинні розуміти жителі ОРДЛО.

"Сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу і деокупації наших територій залежить від однієї людини (Путіна - ред.) І люди на Донбасі повинні це розуміти", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для вирішення конфлікту на Донбасі потрібна політична воля.

"З нашого боку вона абсолютно є. Все в більшій частині залежить від президента РФ. Ми з ним домовилися про КПВВ, ми побудували, відкрили. Потім ми відкрили всі КПВВ, а з їхнього боку, ось у чому проблема", - уточнив Зеленський.

При цьому Зеленський заявив, що завжди виступав за домовленості про припинення вогню на Донбасі. За його словами, після виведення військ з Донбасу необхідно дійти до українського кордону.

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це ж не просто філософія. Це предметна розмова", - заявив він.

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За словами президента, він завжди виступав за те, щоб першим пунктом і Мінська, і всіх домовленостей було припинення вогню.

Інтерв'ю Зеленського - про що говорив президент:

Зеленський розповів, що в Росії багато росіян, яким соромно за дії РФ в питаннях анексії Криму.

Також президент порадив любителям "русского мира" вже шукати собі місце в Росії. Щастя не буде - каже президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню.

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