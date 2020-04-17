Поворозник хоче піти з посади на час розслідування справи про хабарництво

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, якого підозрюють у хабарництві, просить мера столиці Віталія Кличка відсторонити його від посади на час розслідування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо", - зазначив Поворозник.

Він повідомив, що його допит сьогодні, 17 квітня, не відбувся, але хоче, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим.

Поворозник ще раз заявив, що його самого шокувала ситуація з обвинуваченням у хабарництві, додавши, що не вимагав ні з кого грошей і хабаря не брав.

"Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством... Я переконаний, що розслідування має бути об'єктивним та незаангажованим", - написав він.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, правоохоронці нібито задокументували 14 квітня, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у сумі 125 тисяч доларів від представника компанії- забудовника.

Сам Поворозник спростував цю інформацію.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ оперативно розслідувати справу щодо його першого заступника.

Поворозник був призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації 28 січня 2016 року, а з 21 грудня 2017 року став першим заступником голови КМДА.