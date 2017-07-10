Повторяет Обаму: дипломат дал прогноз, что Трамп будет делать по "украинскому вопросу"

Администрация президента США Дональда Трампа решила сохранить вектор политики относительно Украины, который был создан предыдущим президентом Бараком Обамой.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал дипломат, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Фактически они ведут ту же самую политику, которую осуждали в исполнении президента Обамы: сдерживать Россию в вопросах нарушения ею международного права, оккупации украинских территорий, но и сотрудничать с ней там, где это возможно - борьба с терроризмом, Сирия", - сказал дипломат.

На данный момент Дональд Трамп не может пойти на реализацию предвыборных обещаний относительно "украинского вопроса" из-за давления политических оппонентов.

"В вопросах Украины его политические оппоненты эффективно загнали его в коридор возможностей с помощью обвинений в пророссийскости и расследований. Позиция уже сформирована и остается неизменной - санкции против России пока она не оставит Донбасс и Крым", - подчеркнул Яременко.