Появилось видео вручения подозрения "спящему" Насирову (видео)

В сети появилось видео, на котором детективы НАБУ зачитывают подозрение главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Видео опубликовано изданием "Страна" на YouTube.

По словам адвокатов, во время зачитывания подозрения их подзащитный якобы находился без сознания. Позже врачи отвезли его в реанимацию.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Насирова ухудшилось.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины 3 марта отстранил Романа Насирова от должности на время проведения расследования.

Напомним, Насирова подозревают в нанесении государству ущерба в размере 2 миллиарда гривен. Следствие считает, что он в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр".