Позачергові вибори мера у Харкові: в "Опорі" нагадали вимоги закону

Оголошення позачергових виборів - питання у площині відповідальності Верховної Ради і на практиці може затягнутися на роки.

Вимоги законодавства у випадку смерті обраного мера нагадала керівниця громадської організації "Опора" Ольга Айвазовська.

"Про Харків та Геннадія Кернеса. Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написав Айвазовська.

"Не пізніш як на п'ятнадцятии день після смерті міського голови особа, яка на цеи час здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховноі Ради Украіни з клопотанням щодо призначення позачергових виборів", - додала вона.

Парламент має розглянути таке клопотання не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень голови.

"На практиці, відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати і подекуди процедура не була виконана роками", - сказала Айвазовська. Що відомо 17 грудня стало відомо, що помер переобраний мер Геннадій Кернес.

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