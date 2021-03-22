Позачергове засідання Ради можуть зібрати 26 березня - депутат

Депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram написав, що попередньо позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, 26 березня.

"Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПи і доступне розмитнення авто".

Раніше в понеділок перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що в "Слузі народу" виступають за проведення на поточному тижні позачергового пленарного засідання парламенту для оцінки подій у будівлі Офісу президента в суботу.

Відзначимо, з 29 березня депутати Ради йдуть на карантин на три тижні. Підготував/ла : Оксана Лебедина



