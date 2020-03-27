Позачергове засідання Ради відбудеться 30 березня - Зеленський

Позачергове засідання Верховної Ради має відбутися 30 березня, повідомив журналістам після наради в парламенті президент України Володимир Зеленський.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося саме в понеділок, тому що пріоритетні речі - це підготовка ще деяких законопроєктів щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби, через це зміни до бюджету", - повідомив Зеленський.

За його словами, головна мета уряду і парламенту - не зупинити економіку.

"Це будуть не останні законопроєкти, пов'язані з підтримкою і стабілізацією економіки України. Тому - і я звертався до депутатів - це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони ще розглянули можливість працювати дистанційно, ухвалили такий законопроєкт для умов коронавірусу", - додав глава держави.

Раніше ймовірною датою проведення сесії називали 28 березня. Пресслужба президента повідомила, що засідання буде присвячено захисту економіки на тлі пандемії коронавірусу. Джерело видання "ГОРДОН" в апараті Ради розповіло, що серед головних питань - перегляд бюджету та створення стабілізаційного фонду.

Планують, що депутати прийдуть до сесійної зали в масках і рукавичках.

В Україні, за інформацією МОЗ станом на ранок 27 березня, підтверджено 218 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед захворілих - двоє народних депутатів: член групи "Довіра" Сергій Шахов та представник фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.