Позиція США щодо Фірташа залишається незмінною - Держдепартамент

Сполучені Штати послідовно домагатимуться екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це в коментарі українській службі "Голосу Америки" заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

"Австрія - країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури. Наша позиція залишається такою ж, як у 2014-му. Ми засудили Фірташа за злочини і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес", - сказав Кент.

За його словами, США працюють з австрійською владою у справі про екстрадицію Фірташа.

"Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес і він має бути завершений", - зазначив представник Держдепу.

22 червня конгресмени від Республіканської та Демократичної партій США оприлюднили лист, який вони адресували держсекретареві США Ентоні Блінкен і генпрокурору Мерріку Гарланду. Конгресмени припустили, що український бізнесмен міг корумпувати судову систему в Австрії, оскільки Відень затягує з відповіддю про його екстрадицію в США.

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Фірташ проживає в Австрії. Він один із найбагатших людей в Україні, за версією "Forbes Україна", бізнесмен посідає 25-те місце зі статками $420 млн.

Його затримали 12 березня 2014 року у Відні за запитом Федерального бюро розслідувань США. У Штатах бізнесмена підозрюють у підкупі індійської влади для отримання ліцензії на розроблення родовищ титану.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського бізнесмена до США. 16 липня колишній міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер погодив видання Фірташа американській владі. Його захист подавав апеляцію - просить відновити розгляд справи.

Американський юрист Джин Берд заявив, що в разі екстрадиції Фірташа в США йому загрожує понад 80 років в'язниці, якщо він не укладе угоду зі слідством.

18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Фірташ бере участь у титановому бізнесі і постачає сировину на військові підприємства Росії, РНБО вирішила ввести повний пакет санкцій проти бізнесмена. 24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію це рішення РНБО. Фірташ заперечує обвинувачення РНБО.

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