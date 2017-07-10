П.Порошенко: на СНБО поставлена задача усилить системы радиоэлектронной борьбы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны была поставлена задача усилить системы радиоэлектронной борьбы, об этом он сказал во время заседания СНБО, передает УНН.

"Поставлена задача усилить системы радиоэлектронной борьбы, системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул он.

Ранее Президент заявил, что Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу.

Также П.Порошенко на заседании СНБО предложил выделить 1,4 млрд грн на строительство завода по выработке боеприпасов в соответствии со стандартами НАТО.