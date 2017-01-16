П.Порошенко надеется, что украинский вопрос будет приоритетным для политикума в США

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинский вопрос будет приоритетным для американского политикума и в дальнейшем. Об этом он сказал во время совместного брифинга с вице- президентом США Джо Байденом, передает корреспондент УНН.

"Я надеюсь, что и дальше украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди ее первых приоритетов", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина готова к эффективному сотрудничеству с новой администрацией Д.Трампа в США.