П.Порошенко подписал законы о Украинском культурном фонде и господдержке кинематографии

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Глава государства выразил убеждение, что принятие и вступление в действие этих законов пойдет на пользу украинскому кино и украинской культуре и будет способствовать национально-культурному развитию и подъему отечественной кинематографии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом", не будет непрозрачных распределений за откаты", - подчеркнул Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской культуры, кино- и телеиндустрии.

Он отметил, что государственная поддержка кинематографии осуществляться по решению Совета по государственной поддержке кинематографии по результатам конкурсного отбора, культурного теста проекта по определенным законом критериям.

Одним из ключевых критериев для проектов Президент назвал языковой. "Есть принципиальная и четкая позиция - право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма попал крымскотатарский народ ", - подчеркнул он.

Президент отметил, что с указанными законами государство и соответствующий Совет получат долгожданный механизм эффективной поддержки кинематографии, производства программ и фильмов. Он также высказал мнение, что реализация новых подходов в государственной поддержке культуры и производства будет способствовать изготовлению конкурентоспособного на мировом рынке кинематографического продукта.

Не в последнюю очередь поддержка и развитие украинского кинопроизводства и украинского продукта станут важными в информационной войне с врагом, которая является составной гибридной войны, которую Украина вынуждена вести против страны-агрессора России, убежден глава государства. "Мы ограничили присутствие российского кино на нашем рынке, потому что в основном этот продукт пропитан пропагандой так называемого "русского мира", который прославляет агрессора и его силовые структуры", - констатировал он.