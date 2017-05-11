П.Порошенко: подписание решения о "безвизе" Украине состоится 17 мая в Страсбурге

Подписание решения о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС состоится 17 мая в Страсбурге. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Совет ЕС одобрил окончательное решение о предоставлении "безвиза" Украине.

Это стало последним шагом утверждения "безвиза" для Украины со стороны ЕС перед подписанием соответствующего документа.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Уже 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине. Согласно решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение от виз распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Послы ЕС приняли решение о предоставлении Украине "безвиза" 26 апреля.

Вероятно, решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиз" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, принятым ранее, визовая либерализация с Украиной должна была вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.