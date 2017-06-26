П.Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага

Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымскотатарский народ с Днем флага, передает УНН со ссылкой на пресс- службу главы государства.

"Крымскотатарский флаг стал неотъемлемым символом единства, преемственности поколений и многовековой борьбы крымских татар за свою свободу.

В сочетании синих и золотистых цветов этого флага, так же, как в сине- желтых цветах Государственного Флага Украины - жизненная сила и мечта о мирном, свободное и богатое будущее", - говорится в обращении Президента.

П.Порошенко также напомнил, что именно в этот день в 1991 году, впервые после многих лет изгнаний и лишений, возобновил работу представительный орган - Курултай крымскотатарского народа.

"Крымские татары, возвращавшиеся из депортации на свою историческую землю, продемонстрировали всему миру силу духа, возродили самобытную традицию самоуправления, национальную символику", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что общая Родина, общая цель - возвращение временно аннексированного врагом Крыму - еще более роднят украинцев и крымских татар.

"Несмотря на трудности, мы все уверены - вскоре наши флаги гордо будут развеваться в свободном украинском Крыму", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, в Оттаве подняли крымскотатарский флаг .