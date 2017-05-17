П.Порошенко пригласил президента ЕП А.Таяни в Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Европарламента Антонио Таяни посетить Украину. Об этом он сказал на совместном брифинге после церемонии подписания соглашения о "безвизовых" с ЕС, передает УНН.

"Я хочу сказать, что сейчас очень важное время, я всегда считал, что война не является поводом для того, чтобы тянуть с реформами. Спасибо Европарламенту за поддержку, чтобы мы могли по этому пути идти. Это не легкие времена, но мы идем вперед. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить господина президента Таяни посетить Украину для того, чтобы собственно подчеркнуть, что, господин президент, вы настоящий герой, который позволил Украине вернуться в Европу", - сказал Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в церемонии подписания Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.