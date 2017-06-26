П.Порошенко: проекты решений "нормандского формата" должны положить конец российской агрессии

Президенты Франции и Украины договорились подготовить документы к возможной встрече в "нормандском формате", чтобы следствием их принятия, стало прекращение российской агрессии. Об этом на брифинге по итогам встречи со своим французским коллегой заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Конечно понятно, что львиная доля наших переговоров была посвящена ситуации на востоке нашего государства, противодействия российской агрессии, против суверенного независимой Украины и ситуации в Крыму. Могу отметить, что мы очень тщательно обсудили все обстоятельства, определили тактику наших действий на последующие несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позиции для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате", - сказал Президент Украины.

Он отметил, что "нам не нужны многочасовые переговоры, мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы, одобрение которых должно наконец принести мир на многострадальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в окончании российской агрессии".

"Мы уверены и в том, что компоненту безопасности Минских соглашений должно предшествовать политической компонента и активизация, как уже сказал господин президент, активизация роли ОБСЕ, включая вооруженную миссию ОБСЕ, присутствие ОБСЕ 24 часов в сутки является залогом эффективной имплементации Минских соглашений", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Украина и Франция подготовят проекты решений встречи "нормандского формата".