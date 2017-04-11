П.Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.

"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", - написал он.

Напомним, 7 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом и проинформировал его об ухудшении ситуации на востоке Украины.

Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсон. - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.