П.Порошенко заявил о грубом нарушении Россией минских соглашений

. Россия грубо нарушает минские соглашения. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Я предоставляю информацию о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, включая нападения на представителей СММ ОБСЕ, что является очень опасным и неприемлемым. Это грубое нарушение минских соглашений с российской стороны", - сказал П.Порошенко.

По его словам, РФ продолжает убивать украинских граждан, не отпускает заложников и не внедряет весь пакет мер безопасности, которые "обещала сделать за достаточно короткий промежуток времени".

Как сообщал УНН, по словам Порошенко, на следующей неделе состоятся переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств.