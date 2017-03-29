Пранкеры попытались поговорить с польским президентом от имени Порошенко

На тот момент разговор между президентами уже состоялся.

Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, написал в фейсбуке пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Еще один признак российского следа в нападении на Генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой. Так называемые "пранкеры" не знали, что разговор уже состоялся, а канцелярия Президента Польши в постоянной координации с Администрацией Президента Украины", - отметил он.

Напомним, в ноябре прошлого года российские пранкеры провели телефонный разговор с Порошенко под видом президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В ночь с 28 на 29 марта было обстреляно консульство Польши в Луцке. Снаряд был выпущен из гранатомета и попал в стену в 20 сантиметрах от окна помещения, в котором спал сотрудник консульства. Никто не пострадал.

Служба безопасности Украины не исключает, что это могла быть провокация со стороны Российской Федерации. Также рассматривается версия теракта. Польский МИД в связи с инцидентом вызвал посла Украины Андрея Дещицу и намерен направить украинскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста.

Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой в связи с инцидентом и предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы.

Утром 29 марта более сотни человек под видом этнических поляков перекрыли дорогу у границы с Польшей. Однако оказалось, что акция проплачена и ни один поляк в ней не принимал участие.