Працівники НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія"

Пізно ввечері, у вівторок, 3 серпня, у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС. Засідання призначено на 14:00. До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім того повідомляється, що наразі це вся інформація, яку може повідомити НАБУ.

Нагадаємо, 4 серпня у Вищому антикорупційному суді Миколі Чаусу обиратимуть запобіжний захід. Це вже намагалися зробити в неділю, але суддя не прийшов до зали засідань. Звинувачують Чауса в отримані хабаря у $150 тис. Цей факт НАБУ викрило ще в 2016, гроші знайшли схованими у двох скляних банках. Після цього Чаус втік до Молдови. У квітні цього року його викрали з цієї країни невідомі, а минулої п'ятниці він знайшовся на Вінниччині, в селі Мазурівка.

5 Канал

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