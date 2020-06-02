Працюємо, щоб серед країн НАТО був консенсус щодо України - глава МЗС

Йдеться про можливу участь України в Програмі розширених можливостей НАТО: всі країни Альянсу повинні дати своє добро на підключення України

Сьогодні українська делегація в Німеччині на зустрічі з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер торкнулася теми участі України в Програмі розширених можливостей Північноатлантичного альянсу. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який вів Facebook-стрім з Берліна, вони працюють над тим, щоб у країн НАТО був консенсус з цього питання.

"Підняв питання участі України в Програмі... Ми розраховуємо на підтримку ФРН у цьому питанні. Це дуже важливо не тільки для України, а й - ми впевнені - для зміцнення можливостей Альянсу. Такої ж думки дотримується і абсолютна більшість країн-членів і союзників", - зазначив він.

За словами Кулеби, зараз МЗС працює над тим, "щоб досягти консенсусу", тому що рішення Альянсу про участь України в Програмі - консенсусне.

"Дуже чітко прозвучала тема, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО", - повідомив він про бесіду з главою Міноборони ФРН.

Також в розмові з Крамп-Карренбауер було порушено тему військово-технічного співробітництва країн. "Є дуже серйозні плани", - коротко повідомив Кулеба.

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У делегацію, крім нього, входять глава Офісу президента Андрій Єрмак, глава Міноборони Андрій Таран і віце-прем'єр Олексій Резніков, парламентер у тристоронній контактній групі в Мінську.

12 грудня 2019-го в штаб-квартирі НАТО було підписано оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Близько місяця тому віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Пристайко стверджував, що Україна майже "виконала домашнє завдання" для того, щоб підключитися до Програми розширених можливостей НАТО.