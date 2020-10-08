"Правий сектор" приніс Пальчевському "погони" офіцера ФСБ

Партія "Правий сектор" 8 жовтня провела акцію протесту біля клініки Eurolab, повідомляють на сайті політсили.

Протестувальники принесли власнику медустанови, кандидату в мери Києва, телеведучому Андрієві Пальчевському макет погонів офіцера ФСБ. Макет залишили біля стін клініки.

Учасники акції, зазначено на сайті, вважають "погони" заслуженою нагородою для політика.

"Пальчевський став широко відомий завдяки постійним виступам на телеканалах кума [президента РФ Володимира] Путіна, олігарха, депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Пальчевський відкрито поширює кремлівську пропаганду про "громадянську війну в Україні" та "братні народи Росії й України", - стверджують у релізі.

У середині вересня журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування про Пальчевського, у якому його пов'язували з бізнесом у Росії та ОРДЛО, а також з політтехнологом Сергієм Влащенком, який надавав такі самі послуги нардепу від ОПЗЖ Вадимові Столару.

Пальчевського як представника партії "Перемога Пальчевського" зареєстровано на виборах кандидатом у мери Києва.

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня. Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.



