Правительство ликвидирует неэффективные таможни - В.Гройсман

Кабинет министров Украины ликвидирует неэффективные таможни. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг во время ежегодной инвестиционной конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы преодолеем коррупцию на всех таможнях нашей страны. Мы обеспечим реформирования таможни. Мы ликвидируем неэффективные таможни", - подчеркнул он.

По его словам, будут созданы условия для качественной конкуренции.

Он подчеркнул, что "серый" импорт, который мог быть завезен в Украину по заниженным параметрам, он уничтожает не только поступления в бюджет, но и - конкурентное поле в нашей стране, которая производит аналогичную продукцию.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что поступления от таможни в 2016 году увеличились на 18 млрд грн .