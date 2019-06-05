Правительство согласовало увольнение 13 глав ОГА

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Решение утвердили на заседании Кабмина 5 июня.

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов глав областных государственных администраций для того, чтобы мы сработали достаточно оперативно, так как в областях должны быть управленцы, которые соответствующим образом несут ответственность за регион в рамках своих полномочий" , - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Фамилии уволенных глав администраций на заседании не называли, однако агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что речь идет об увольнении таких должностных лиц: Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОВЦА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мысныка (глава Черниговской ОГА).

Обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители глав ОГА.

По закону глав местных государственных администраций назначает на должность президент Украины по представлению Кабинета министров на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового президента главы местных госадминистраций выполняют свои полномочия до назначения новых глав местных государственных администраций.

Громадське телебачення

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