Правительство уволило ряд заместителей экс-министров, команду Минфина оставили

Правительство уволило ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров, оставив при этом команду Министерства финансов. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы уволили большое количество заместителей министров, которые работали в прошлом правительстве. Это не какой-то конфликт - это нормальный процесс, поскольку команда меняется, и большая часть заместителей министров ушла, мы их уволили. Также мы переназначили ряд заместителей министра в Министерстве финансов, поскольку министр осталась работать из прошлого правительства. Мы доверяем этой команде. И намерены с ней работать", - отметил Гончарук.

Напомним, Оксана Маркарова осталась на посту министра финансов Украины после изменения состава правительства.