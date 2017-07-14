Правоохранители проводят обыски в помещениях экс-министра Клименко

Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" проводит обыски в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Сейчас проводится 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи", - говорится в сообщении.

Матиос также сообщил, что в связи с обысками работа журналистов "Радио Вести", которое входит в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекратилась.

"Дополнительная и подробная информация о ходе и результатах следственных действий будет озвучена на брифинге министром МВД Арсеном Аваковым с моим участием позднее", - сказал прокурор.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по "налоговым площадками" Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству свыше 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

На протяжении 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.

14 июня Александр Клименко получил сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, заявил военный прокурор Анатолий Матиос