Правоохранители усиленно охраняют посольство России в Киеве

Украинские правоохранители в воскресенье, 18 марта, взяли под усиленную охрану посольство России в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В день выборов президента России посольства охраняют сотрудники Национальной полиции и бойцы Национальной гвардии Украины.

"НПУ и НГУ обеспечивают общественный порядок и безопасность возле дипломатических и консульских учреждений страны-агресора. В соответствии с решением МВД и ноты МИД, доступ в помещения граждан РФ для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничен. Просим соблюдать законы", - говорится в сообщении МВД на странице в Twitter.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в настоящее время обстановка у дипучреждений спокойная.

Правоохранители частично ограничили движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd - МВС України (@MVS_UA) March 18, 2018

Ранее посольство России в Киеве заявило о том, что намерено обеспечить работу участков в день проведения выборов президента РФ 18 марта и возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на них.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что граждане РФ, за исключением дипломатов, 18 марта не будут допускаться на территорию российских дипучреждений.

До этого в Украине планировалось открыть четыре участка для голосования на выборах президента России.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил о невозможности проведения выборов президента РФ на территории материковой Украины в случае организации "голосования" в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Подробнее о выборах без выбора в России читайте в статье Ивана Валюшко "Все будет Путин" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина