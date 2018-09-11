Правоохранители взялись за одиозного Маркова

Экс-нардеп Игорь Марков регулярно посещает эфиры российских пропагандистских телеканалов.

Прокуратура Одесской области совместно с СБУ направила бывшему народному депутату Игорю Маркову сообщение о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности.

Бывший нардеп подозревается в публичных призывах к изменению границ территории страны, пишет "Українська правда"

"С 2014 по 2017 годы он неоднократно, пользуясь прямым эфирами телеканалов, а также на собственном канале в YоuTube, сначала в Одессе, потом на временно неподконтрольной территории Донецкой области и в Москве публично высказывался касательно изменения границ территории страны, а также на поддержку деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщает Генпрокуратура.

По мнению экспертов-лингвистов, в убличних выступлениях и обращениях Маркова содержатся призывы к совершению террористического акта, разжигание национальной ненависти, унижение национальной чести и достоинства, оскорбления чувств граждан.

Сейчас решается вопрос о проведении в отношении экс-нардепа заочного расследования, ведь он скрывается в Италии.

Маркову направили письменное подозрение в преступлениях по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "публичные призывы к совершению террористического акта", "террористический акт", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

В 2017 году Игорь Марков стал фигурантом дела о финансировании незаконных вооруженных формирований ЛНР-ДНР. Украина добивалась его экстрадиции из Италии.

14 августа 2015 суд Генуи избрал меру пресечения в отношении Маркова - содержание под стражей, но в сентябре того года его освободили из тюрьмы.

Экс-нардепа подавали в розыск за нападение на участников акции протеста ВО "Свобода" возле здания Одесской обладминистрации в 2007 году, когда те протестовали против строительства в городе памятника Екатерине II.