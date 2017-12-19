Правозащитник: Украине важно выполнить рекомендации резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова в комментарии Крым.Реалии сообщила, что Украине важно выполнить рекомендации резолюции по правам человека в аннексированном Крыму, которую 19 декабря приняла Генеральная Ассамблея ООН.

По словам юриста, это даст возможность украинским властям показать, что они борятся за крымчан.

"Что важно, на мой взгляд, в этой резолюции - это рекомендации в отношении Украины. Там говорится, что Украина обязуется защищать права и свободы своих граждан на оккупированной территории. Мы надеемся, что Украина в отличии от России будет прислушиваться к положениям. Кроме политических заявлений, что "Крым - это Украина", к сожалению, нет реальных действий в отношении крымчан. Это касается и банковских услуг, сложности передвижения через админграницу и прочее. Если Украина выполнит рекомендации, то она покажет, что действует не только на словах", - сказала Свиридова.

Правозащитник сообщила, что принятая резолюция не обязывает страны исполнять рекомендации и "напрасно ожидать, что они будут выполняться Россией".

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 70 стран выступили "за" принятие документа, 26 - против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.